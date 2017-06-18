Golü kurtardılar hediyeyi kaptılar

67 Burda cepte uygulaması ile sürpriz hediyeler Babalar Gününde de devam ediyor. Babalar Günü dolayısıyla avm giriş katında etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Özellikle baba ve çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliğe katılan ziyaretçiler unutulmaz bir gün yaşadı. 67 Burda Alışveriş Merkezi’nde aynı gün içinde toplamda 150 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapıp cepten telefonu uygulamasından 67 Burda Cepte uygulamasını indiren ziyaretçiler hem dijital futbol oyununda atılan penaltıyı kurtarabilen babalar, 30 TL’lik hediye çeki kazandı.