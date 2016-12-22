Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 14:17

Gönül verdiği futbol takımına destek oldu

Gönül verdiği futbol takımına destek oldu

22 Aralık 2016 14:17

Zonguldak’ta yaşayan ve doğuştan fiziksel engelli 27 yaşındaki Kader Dönmez, maddi olarak sıkıntılı günler geçiren Kömürspor’a takvim satın alarak destek oldu. Engelli taraftarı evinde ziyaret eden Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, “Kader’in bu davranışı herkese örnek olsun” dedi.
Spor Toto 2. Lig’de mücadele veren Zonguldak Kömürspor’un Başkanı Süleyman Caner, takımın sabit geliri olmaması nedeniyle kapı kapı takvim satmaya çalışıyor. Şehirdeki esnaflar başta olmak üzere birçok kesime takvim satışı yaparak, kulübe gelir sağlamaya çalışan Caner, maçların büyük çoğunluğunda takımı yalnız bırakmayan ve doğuştan fiziksel engelli olan Kader Dönmez’in davetini geri çevirmedi.
Başkan Caner’in evinde ziyaret ettiği Dönmez, takımın bütçesine katkı için satılan takvimlerden satın aldı. Doğuştan engelli olan 27 yaşındaki Kader Dönmez, gönül verdiği futbol takımına destek verdi.
Bütün şehrin takımı desteklemesi gerektiğinin altını çizen Kader Dönmez, “Takımı sahipsiz bırakmasınlar. Ben ağabeylerimin, kardeşlerimin elimden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyorum. Onlar bana hayat verdiler. Ben de elimden geldiğince onlara katkıda bulunmak istiyorum. Olmaya da çalışıyorum” dedi.

“Herkese örnek olsun”
Kömürspor’un desteklenmesi için çağrısın yineleyen Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, sözlerine şöyle devam etti:
“Bugün bizi, karda, yağmurda yalnız bırakmayan gelemediği zamanlar bile bize dualarını esirgemeyen Kader kardeşimizin evindeyiz. Kendisi bize her zaman destek oluyor. Yanımızda olması yeter. Kader’in bu desteğinin örnek olmasını temenni ediyorum. Ben her zaman söylüyorum. Bazı insanlar anlamak istemiyor veya işlerine gelmiyor. Zonguldakspor’un sabit geliri olmaması nedeniyle sosyal projelerle gelir temin ediyor. Herkes karınca kararınca elini taşın altına koysun. Kentinin takımına sahip çıksın. Bugün Kader, takımına nasıl sahip çıkıyorsa iş adamları da sanayicisi de şehrin önde gelenlerinin takıma sahip çıkması çağrımızı yineliyoruz.”
Süleyman Caner, Kader’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek herkese örnek olması gerektiğini belirtti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
6
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    6°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    6°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç