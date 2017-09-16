Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 11:43

Görevinin başında öldürülen işletme müdürü anıldı

Zonguldak’ta bıçaklanarak öldürülen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Asma İşletme Müdürü Avni Cinel, vefatının 13.

Görevinin başında öldürülen işletme müdürü anıldı

16 Eylül 2017 11:43

yılında anıldı.


Türkiye Taşkömürü Kurumunda, 16 Eylül 2004’te işten çıkarılan işçi tarafından bıçakla öldürülen maden mühendisi Avni Cinel, ölümünün 13. yılında düzenlenen törenle anıldı. Asma İşletme Müdürlüğü önünde adına yaptırılan anıt önünde yapılan törene, Avni Cinel’in babası Mustafa Cinel, eşi Fatma Cinel, kardeşleri, yakınları ile TTK yetkilileri, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Kaymakçı ve kurumda çalışan personel katıldı.


Törende konuşan Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı Erdoğan Kaymakçı, şöyle konuştu:


“Görevinin başında sabah vardiyasına giderken işine son verilen maden çalışanının saldırısına uğradı. Kendisinin bu arkadaşımızın işine son verdiği düşüncesiyle sisteme kurban verdiğimiz bir meslektaşımız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Avni Cinel olmak üzere madende hayatını kaybeden tüm maden şehitlerini saygı ve sevgiyle anıyorum.”


Konuşmaların ardından Cinel’in anıtına mesai arkadaşları ve sevenleri tarafından karanfil bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç