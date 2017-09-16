Görevinin başında öldürülen işletme müdürü anıldı

yılında anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumunda, 16 Eylül 2004’te işten çıkarılan işçi tarafından bıçakla öldürülen maden mühendisi Avni Cinel, ölümünün 13. yılında düzenlenen törenle anıldı. Asma İşletme Müdürlüğü önünde adına yaptırılan anıt önünde yapılan törene, Avni Cinel’in babası Mustafa Cinel, eşi Fatma Cinel, kardeşleri, yakınları ile TTK yetkilileri, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Kaymakçı ve kurumda çalışan personel katıldı.

Törende konuşan Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı Erdoğan Kaymakçı, şöyle konuştu:

“Görevinin başında sabah vardiyasına giderken işine son verilen maden çalışanının saldırısına uğradı. Kendisinin bu arkadaşımızın işine son verdiği düşüncesiyle sisteme kurban verdiğimiz bir meslektaşımız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Avni Cinel olmak üzere madende hayatını kaybeden tüm maden şehitlerini saygı ve sevgiyle anıyorum.”

Konuşmaların ardından Cinel’in anıtına mesai arkadaşları ve sevenleri tarafından karanfil bırakıldı.