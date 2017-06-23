Görmez, BEÜ Rektörü Özer’i ziyaret etti

Dr. Mehmet Görmez, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer’i ziyaret etti.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Zonguldak’a gelen Dr. Mehmet Görmez, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer’i makamında ziyaret etti. Ziyarete Zonguldak Valisi Ali Kaban ve Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can’da eşlik etti. Rektörlük binası önünde Rektör Özer tarafından karşılanan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, makama geçti.

Bülent Ecevit Üniversitesi’nin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Bülent Ecevit Üniversitesi’ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. BEÜ Rektörü Özer ise Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyareti için Görmez’e teşekkür etti. Ayrıca Rektör Özer, Farabi Kampüsü’nde yapılan caminin yapımına katkılarından dolayı da Dr. Mehmet Görmez’e teşekkür etti.

BEÜ Rektör Özer, Diyanet İşleri Başkanı Görmez’e üniversitenin hediyelerini takdim etti. Diyanet İşleri Başkanı Görmez ise Rektör Özer’e, Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından oluşan kitap seti hediye etti.