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22 Mayıs 2018 12:56

Gülşen Utku Anaokulu’ndan STEM Eğitimi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Gülşen Utku Anaokulu ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliği ile Okul Öncesi Öğretmenlerine Özel STEM, Kodlama ve Robotik Eğitimi düzenlenecek.

Gülşen Utku Anaokulu’ndan STEM Eğitimi

22 Mayıs 2018 12:56


BAKKA’dan sağlanan Teknik Destek kapsamında planlanan eğitime, en az 30 okul öncesi öğretmeni katılacak. Gülşen Utku Anaokulu’nun organize ettiği eğitimler 09-10-11-12-13 Haziran 2018 tarihlerinde, günde 6 saat, toplamda 5 gün sürecek. Proje yazım ve başvuru sürecini de yürüten Gülşen Utku Anaokulu Müdürü Sezgin Balaban, bu eğitimle öğrencileri tenolojik bilgilerle donatan öğretmen sayısını arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Balaban açıklamasında, “Proje ile 21. yy. becerilerine sahip bir nesil yetiştirmek için öğrencilere sorumluluk veren, onları düşündüren, onları küçük yaştan itibaren bilgisayar programlaması gibi teknolojik bilgilerle donatan öğretmen sayısının artması sağlanacaktır. Bu kapsamda ilçemizde görevli Okul Öncesi Öğretmenlerine, STEM, Kodlama ve Robotik Sistemler ile ilgili bir eğitim verilerek bu konudaki farkındalıklarının arttırılması, öğretmenlerimizin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir” ifadelerine yer verdi.


Üniversiteden katılacak Akademisyen Eğitimciler tarafından gerçekleştirilecek eğitimler sonunda tüm katılımcılara sertifikaları verilecek.




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