Gülüç Başkan Demirtaş ile güzelleşiyor

2014 yerel seçimlerinde göreve gelen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş yaptığı çalışmalarla Gülüç’ü güzelleştirmeye devam ediyor. Başkan Demirtaş belediye binası yanında bulunan olumsuz görüntüyü kaldırarak yaptığı çevre düzenlemesi ile hem mevcut meydanı büyüttü hem de güzelleşmesini sağladı.

Gülüç halkının her türlü güzel hizmete layık olduğunu dile getiren Başkan Demirtaş, verdiği sözlerden daha fazlasını yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Gülüç halkına severek hizmet ettiğini belirten Demirtaş “Ben Gülüç’te doğup büyüdüm. Yaşadığım beldeyi ve insanları gerçekten çok seviyorum. O yüzden hizmet ederken de işimi severek yapıyorum. Günümün çoğu halkımızın içinde geçiyor. Gülüç’e sadece alt yapı anlamında değil, yolların genişletilmesi, kaldırımlar, çocuk parkları, spor alanları, sahil düzenlemesi, meydan ve çevre düzenlemesi gibi bir çok hizmetimiz oldu. Yaptığımız iş bittiğinde Gülüç’ün daha da güzelleştiğini görüyoruz. Son olarak belediye binamızın yanı başında ki alan beldemize yakışmıyordu. Buradaki ağaçları ve yeşili koruyarak, süs havuzuyla birlikte güzel bir çevre düzenlemesi yaptık. İnsanlarımızda beğendi bu çalışmayı. Hedefimiz Gülüç’ü elimizdeki imkanlar doğrultusunda yaptığımız her hizmet ile daha yaşanabilir bir kent haline getirmek. Bunun içinde şahsım ve belediye de ki çalışanlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve halkımızla beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Demirtaş yapılan hizmetlerle ilgili kendisine her türlü desteği veren Gülüç halkına da teşekkür etti.