Gülüç Belediyesi 2 bin kişiye iftar verdi

’si düzenlenen halk iftarı Gülüç Belediyesi Düğün Salonu önünde gerçekleştirildi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş tarafından yaklaşık 2 bin kişiye iftar verildi. Başkan Demirtaş iftar öncesi masaları eşi Işıl Demirtaş ile birlikte tek tek dolaştı.

İftar programına CHP Zonguldak Milletvekili ve 27’nci Dönem Zonguldak Milletvekili Adayı Ünal Demirtaş, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, CHP Ereğli İlçe Başkanı Sertan Ocakçı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gülüç Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda okunan Kur’anı Kerim’in ardından Ezan ile birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı. İftar sonrası vatandaşlara hitaben konuşma yapan Başkan Demirtaş göreve geldiğinden bu yana verdiği sözleri yerine getirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşadığını söyledi. Demirtaş konuşmasında “Saygıdeğer eşim ve ben sizlere minnettarız. Biz seçim zamanı Gülüç’ü Zonguldak’ın parlayan yıldızı yapacağımıza sizlere söz vermiştik. Gülüç’ü, hizmetten hizmete koşturacağız demiştik ve sözümüzü yerine getirdik. Yapılan çalışmalarımız ortada, görüldüğü üzere her şeyimizle dört dörtlük yolumuza devam ediyoruz. Ben sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Çünkü bu koltuklara sizler bizleri getirdiniz, sizler layık gördünüz, sizlere verdiğimiz sözlerin her zaman arkasındayız” dedi.

İftar programında sunulan semazen gösterisi büyük beğeni topladı. İftar programı Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanıp sunulan ’Aşuk ile Maşuk’ gösterisi ve arından fasıl dinletisi ile sona erdi.