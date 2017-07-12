Gülüç Belediyesi 21 çocuğu sünnet ettirdi

Gülüç Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kültür Sanat ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında geleneksel hale gelen Sünnet şöleni yapılarak 21 çocuk sünnet ettirildi. Şölene Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın eşi Işıl Demirtaş, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı.

Program ilk olarak Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın sünnet olan çocukları ve ailelerini makamında ağırlayarak başladı. Ardından sünnet olan çocuklarla Belediye binası önünde toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Çocuklar davul, zurna ve köçek eşliğinde eğlendikten sonra belde içerisinde trenle gezi yaptılar. Sırayla ata binen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Öğle namazının ardından Kuran-ı Kerim ve mevlit okutuldu.

Sünnet olan çocukları tebrik eden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ailelerine çocuklarının damatlıklarını da görmeyi nasip etmesini diledi. Demirtaş konuşmasında, “Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal faaliyetlere ağırlık vermeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu tür sosyal faaliyetlere devam edeceğiz. Gülüç Belediye Başkanı olarak çocuklara büyük önem veriyoruz. Bu gün sünnet olan buradaki evlatlarımız bizim geleceğimiz. Bu yüzden sizler anne ve babalar olarak çocuklarınızı en iyi şekilde yetiştirmek için onların üzerine nasıl titriyorsanız bizde sizlere bu noktada destek olmaya çalışıyoruz. Onlar yarının Cumhurbaşkanı, Başbakanı, milletvekili, doktoru, mühendisi. O nedenle bu gençlerimiz önemli. Tek istediğimiz çocuklarımızın ahlaklı, bilgili ve başarılı bireyler olarak yetişmesi. Ben bu vesile burada sünnet olan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Ailelerine ve buradaki misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kültür Sanat ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında bu akşam saat 19.00’dan itibaren konserler başlayacak. İlk olarak saat 19.00’da Orkestra Şinanay, ardından 20.00’da Grup Gamsız Band, 21.00’de Neray ve 22.00’de Resul dindar sahne alacak.