Gülüç Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş araç filosunu her geçen gün genişleterek Gülüç halkına daha iyi hizmet sunduklarını söyledi. Belediyeye son olarak kar küreme, tuzlama ve bir adet çöp kamyonu kazandırdıklarını ifade eden Demirtaş, “Göreve geldiğimizde araç parkımız hemen hemen yok gibiydi. Yaptığımız çalışmalar neticesinde çoğunluğu hibe olmak üzere iş makinesi, itfaiye aracı, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs gibi yaklaşık 40’a yakın araç kazandırdık. Atıl durumda olan birçok aracımızın modernizasyonunu yaparak çalışır hale getirdik. Amacımız Gülüç’ün her noktasına tüm hizmetleri en iyi ve eşit şekilde sunmaktır. Şimdide iki yeni aracımız, kar küreme ve tuzlama, çöp kamyonunu ilçemize kazandırdık. Kış ayında hiçbir sorun yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Gülüç halkımız yazın olduğu gibi kışın da hiçbir sorun ile karşılaşmayacaklar” dedi.