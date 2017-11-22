Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 15:52

Gülüç Belediyesi bayanları Konya’ya da kültür gezisine götürecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi bayanlara yönelik kültür gezileri kapsamında Konya, Şeb-i Arus Kültür Turu gerçekleştirecek.

Gülüç Belediyesi bayanları Konya’ya da kültür gezisine götürecek

22 Kasım 2017 15:52


Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş her yıl bayanlara yönelik kültür gezisi kapsamında bu yılda Konya’ya gezi düzenleyecek. Daha önce 2 günlük Çanakkale, Bursa ve İstanbul camiiler ile türbelere ziyaret gerçekleştiren bayanlar bu yıl Konya, Şeb-i Arus Kültür Turu’na gidecek. 11 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşecek ziyaret için saat 23.00’de Belediye düğün salonu önünden araçların haraket edeceği belirtildi. Düzenlenen kültür turunda Mevlana Türbesi, Şemsi Tebrizi türbesi, Alaaddin Tepesi, Karatay Medresesi ve Şeb-i Arus Töreni gezileceği ifade edildi.


Her yıl düzenli olarak bayanlara yönelik kültür gezisi yaptıklarını söyleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, bayanlardan gelen talepler üzerine gezi düzenlediklerini belirtti. Demirtaş konuşmasında, “Bayanlarımız bizler için önemli. Kültür gezilerimiz bayanlarımız için değişik bir aktivite oluyor ve her sene farklı bir yere gönderiyoruz. Bursa, İstanbul ve Çanakkale’nin ardından şimdi de Konya’ya gidecekler. Konya’nın Şeb-i Arus kutlamalarına katılacak ve tarihi yerleri gezecekler. Sabah kahvaltısı ve Öğle yemeği de ikramımız olacak. Geçtiğimiz yıllarda düzenlediğimiz geziler sonrası bayanlarımızdan kültür gezileri noktasında yoğun talep aldık. Bizde bu taleplere kayıtsız kalmayarak gezilerimizi gelen talepler doğrultusunda sürdürüyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç