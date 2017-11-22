Gülüç Belediyesi bayanları Konya’ya da kültür gezisine götürecek

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş her yıl bayanlara yönelik kültür gezisi kapsamında bu yılda Konya’ya gezi düzenleyecek. Daha önce 2 günlük Çanakkale, Bursa ve İstanbul camiiler ile türbelere ziyaret gerçekleştiren bayanlar bu yıl Konya, Şeb-i Arus Kültür Turu’na gidecek. 11 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşecek ziyaret için saat 23.00’de Belediye düğün salonu önünden araçların haraket edeceği belirtildi. Düzenlenen kültür turunda Mevlana Türbesi, Şemsi Tebrizi türbesi, Alaaddin Tepesi, Karatay Medresesi ve Şeb-i Arus Töreni gezileceği ifade edildi.

Her yıl düzenli olarak bayanlara yönelik kültür gezisi yaptıklarını söyleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, bayanlardan gelen talepler üzerine gezi düzenlediklerini belirtti. Demirtaş konuşmasında, “Bayanlarımız bizler için önemli. Kültür gezilerimiz bayanlarımız için değişik bir aktivite oluyor ve her sene farklı bir yere gönderiyoruz. Bursa, İstanbul ve Çanakkale’nin ardından şimdi de Konya’ya gidecekler. Konya’nın Şeb-i Arus kutlamalarına katılacak ve tarihi yerleri gezecekler. Sabah kahvaltısı ve Öğle yemeği de ikramımız olacak. Geçtiğimiz yıllarda düzenlediğimiz geziler sonrası bayanlarımızdan kültür gezileri noktasında yoğun talep aldık. Bizde bu taleplere kayıtsız kalmayarak gezilerimizi gelen talepler doğrultusunda sürdürüyoruz” dedi.