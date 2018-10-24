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Gülüç Belediyesi Kadınlar Matinesi düzenliyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kadınlar Matinesi düzenliyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kadınlar Matinesi düzenliyor.


Gülüç Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Kadınlar Matinesi' 29 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'de Gülüç Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleşecek. Etkinlikte Sanatçı Yağmur Okur yer alırken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kadınların bir araya geleceği ücretsiz Kadınlar Matinesi'ne tüm kadınlar davet edildi.

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