Gülüç Beledisi tarafından Kurban Bayramı öncesi belde mezarlığımızda beldedeki camilerde görevli imam hatipler Kur’an-ı Kerim okudu, dua yapıldı. Mezarlıklarda düzenlenen programda Gülüç Belediyesi tarafından vatandaşlara köfte ve ayran ikramında bulunuldu. Programa katılan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş aile büyüklerinin mezarlarını ziyaret edip dua yaptı. Gülüç Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda konuşan Başkan Demirtaş, Gülüç’ün Batı Karadeniz bölgesinin parlayan yıldızı haline geldiğini söyledi. Başkan Demirtaş konuşmasında “Göreve geldiğimiz günden bu yana gece gündüz demeden çalışıyoruz. Söz verdiğimiz projelerin tamamını hayata geçirdik. Sizlerin istek ve talepleri doğrultusunda yeni hizmetler yapmaya, eksiklerimizi tamamlıyoruz. Sizlere buradan iki müjde daha veriyorum. Beldemize yapılacak olan asfalt ihalesini gerçekleştirdik ve önümüzdeki günlerde asfalt çalışmalarına başlıyoruz. Zonguldak bölgesinde belediyeler arasında yapılan anketlerde Gülüç Belediyesi yapılan hizmetler noktasında birinci çıkıyor. Bu da bize guru veriyor. Elbette bu başarıda siz değerli halkımızın katkıları çok büyük. Sizlerin destekleri sayesinde biz bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Biz bu göreve efendi olmaya değil, sizlere hizmetkâr olmaya geldik. Çalışmalarımız bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada artarak devam edecek” dedi.

Başkan Demirtaş konuşmasında tüm Gülüç halkı ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, vatandaşlarla tek tek tokalaştı.