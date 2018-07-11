Gülüç Belediyesi sünnet şöleni gerçekleştirdi

’si düzenlenen geleneksel sünnet şöleni büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Gülüç Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleninin 5.’si Gülüç Beldesi meydanında gerçekleşti. Davul, zurna ve köçek eşliğinde aileleri ile birlikte eğlenen çocuklar sırayla at gezisi yaptı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş, mahalle muhtarları, sünnet olan çocuklar ve aileleri toplu fotoğraf çektirdi.

Sünnet olan çocuklar için ikinci program Gülüç Belediyesi Düğün Salonu’nda yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, sünnet olan çocukların Allah’tan damatlıklarını da göstermesini diledi. Gülüç halkına hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Demirtaş “Geleneksel olarak düzenlediğimiz sünnet şölenimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çocuklarımızın bu mutlu gününde sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz ve gururluyuz. Sizlerle beraber sünnet şölenimizin 4 senesini bitirdik, 5. Senemize girdik. Gülüç halkımıza değerli muhtarlarımızla ve belediye personelleriyle beraber gece gündüz hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Çocuklarımız bizim için çok değerli. Canımızdan fazla sevdiğimiz çocuklarımız için dedik ki; erkekliğe adım attıkları bu günde sizlerle beraber bizde bir katkıda bulunalım. Bu çocuklarımız geleceğin büyükleri, bu ülkeye yön verecek. Ben ailelerimizin çocuklarını ne kadar zorlukla yetiştirdiğini gayet iyi biliyorum. Bende bir babayım ama dedik ki bizim için önemli olan ailelerimize katkıda bulunalım. Buradan ilkokul, ortaokul, lise, üniversite derken birde bakmışsınız ki hayata atılmışlar. Ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkan ahlaklı bireyler olarak yetişen evlatlarımız olsun diyorum. Bugün buraya gelen tüm annelere, babalara, babaannelere dedelere, tüm eş, dost ve akrabalara Gülüç Belediye Başkanı olarak bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, Allah damatlıklarını da göstersin” dedi.

Başkan Demirtaş konuşmasının ardından sünnet şöleninin düzenlenmesine katkı sunan Tanıklar Metal’in sahibi Yavuz Tanık’a günün anısına plaket vererek teşekkür etti. Demirtaş ayrıca sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Sünnet şöleni, Gülüç Beldesi’nde görevli imam hatiplerin Kur’an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okuyup, dua yapılması ile sona erdi.