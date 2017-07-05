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05 Temmuz 2017 17:38

Gülüç Belediyesi yaz futbol okulunu açtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gülüç Belediyesi yaz futbol okulu açıldı.

Gülüç Belediyesi yaz futbol okulunu açtı

05 Temmuz 2017 17:38


2017 yılı Gülüç Belediyespor yaz futbol okulu Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın katılımı ile açıldı. Toplamda 100 öğrencinin katılım sağladığı yaz futbol okulunda öğrenciler boş vakitlerini değerlendiriyor.


Çocukların ahlaklı bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yapan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, çocuklar için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.


2017 yaz futbol okulunu bugün itibariyle başlatmış olduk. Dünde çocuklarımızın forma, şort ve tozluklarını dağıttık. Biz her sene okullar tatil olduğundan itibaren düzenlemeler yapıyoruz. Düzenlemelerimizin sebebi de çocuklar ay boyunca boş dolaşmasınlar bir meşgale olsun diye, aynı zamanda kuran kurslarına yolluyoruz çocuklarımızı. Orada da tişört, tülbent dağıtıyoruz. Kuran’ı ve surelerimizi öğretmek amacımız, Kuran kursunu saat 13.00 ‘de bitirip, yaz futbol okulumuza getiriyoruz servislerimizle. Bizim gayemiz topluma ahlaklı bireyler kazandırmak. Çocuklarımız, varlığımız her şeyimiz. Biz çocuklarımızın üzerine ne kadar düşersek o kadar ahlaklı bireyler olacaklardır. Gülüç Belediyesi olarak yaz kuran kursu ve futbol okulunu geleneksel hale getirdik. Çünkü Gülüç Belediyespor’un çalışmaları, aldığı şampiyonluklar kamuoyunda konuşuluyor. Gülüç Belediyespor’un A takımı şampiyon olmuştu, aynı zamanda boks takımımızdan da milli takıma sporcular verdik. Tekvando da dünya birincileri, ikincileri Gülüç ’ten çıktı. Biz Gülüç’te oturan evlatlarımıza her şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu ülkeye yararlı bireyler olmaları için elimizden gelen gayreti gösterip, tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bizlere destek veren ailelere de teşekkür ediyorum. Aileler çocuklarını yaz futbol okulu ve camilere yönlendiriyorlar. Anne, baba olarak görevlerini yerine getiriyorlar. Bu duyarlılıklarından dolayı tüm anne ve babalara teşekkür ediyorum. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Yaz futbol okulumuz ücretsiz, biz hiçbir zaman yaz futbol okuluna, kuran kursuna gelen çocuklarımızdan ücret talep etmedik. Tişörtlerinden, şortlarına, tülbentten formalarına kadar bizler kendi imkânlarımız ile aldık. Çünkü çocuklarımızı teşvik etmemiz lazım, hediye amaçlı verdik. Çocukları bu kurslara katılmasını sağlamak, teşvik etmek amacıyla yaptık. Sezon sonunda ise çocuklarımıza mangal partisi düzenleyeceğiz. Birlik beraberlik içerisinde böyle bir çalışma içerisine girdik” dedi.


Başkan Demirtaş yaz futbol okulunun başlama vuruşunu yaparak, çocuklarla sohbet etti. Demirtaş ilk antrenman sonunda çocuklara kek ve meyve suyu ikram etti.




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