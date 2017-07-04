Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 18:08

Gülüç Belediyesi yaz spor okulu açılıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gülüç Belediyesi yaz spor okulu açıyor.

Gülüç Belediyesi yaz spor okulu açılıyor

04 Temmuz 2017 18:08


Gülüç Belediyesi tarafından, 2004-2008 doğumlu çocukların yer aldığı ve Gülüç Belediyespor’un geleceğini oluşturacak yaz spor okulu yarın açılıyor. Yaz spor okuluna katılım sağlayan çocukları makamında ağırlayan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş önceliğin ahlak olduğunu söyledi. Demirtaş yaptığı konuşmada, “ Çocuklar sporda olduğu gibi hayatın her alanında öncelik her zaman ahlak, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ünde dediği gibi “Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’’ bu sözü unutmayın. Önce ahlak, ondan sonra spor. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.


Başkan Demirtaş konuşmasının ardından makamında ağırladığı miniklere malzemelerini vererek, yolcu etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:17
  • Öğle :13:09
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!