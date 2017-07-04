Gülüç Belediyesi yaz spor okulu açılıyor

Gülüç Belediyesi tarafından, 2004-2008 doğumlu çocukların yer aldığı ve Gülüç Belediyespor’un geleceğini oluşturacak yaz spor okulu yarın açılıyor. Yaz spor okuluna katılım sağlayan çocukları makamında ağırlayan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş önceliğin ahlak olduğunu söyledi. Demirtaş yaptığı konuşmada, “ Çocuklar sporda olduğu gibi hayatın her alanında öncelik her zaman ahlak, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ünde dediği gibi “Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’’ bu sözü unutmayın. Önce ahlak, ondan sonra spor. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Demirtaş konuşmasının ardından makamında ağırladığı miniklere malzemelerini vererek, yolcu etti.