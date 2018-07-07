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07 Temmuz 2018 08:24

Gülüç Belediyespor yaz futbol okulu açıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyespor’un yaz futbol okulu 90 sporcu ile açıldı.

Gülüç Belediyespor yaz futbol okulu açıldı

07 Temmuz 2018 08:24


Gülüç Belediye Başkanı ve Gülüç Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Demirtaş 90 sporcu ile yaz futbol okulunu açtıklarını söyledi. Futbol okuluna gelen tüm sporcuların malzemelerinin kendileri tarafından karşılandığını ve hiçbir şekilde ücret alınmadığını belirten Demirtaş, gençlerin ülkenin geleceği için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Demirtaş konuşmasında “Bu yılki yaz futbol okulumuzu da açıyoruz. Futbol okulumuza katılım her geçen yıl artıyor. Bu yıl 90 çocuğumuz kurslarımıza katılacak. Hepsinin malzemelerini ücretsiz olarak kendilerine takdim ediyoruz. Kurslarımız haftada dört gün ve 45 gün sürecek. Bu süre zarfında çocuklarımız kulübümüzün antrenörleri eşliğinde spor yapacaklar. Biz gençlerimizi önemsiyoruz. Çünkü onlar ülkemizin geleceği. Her biri bizim için ayrı bir değer ifade ediyor. Bizde onlara gereken önemi dün olduğu gibi bu günde veriyoruz. Gençlerimiz ne kadar spora yönlendirilirse her alanda başarıları da bir o kadar artar. Kötü alışkanlıklardan, bilgisayar oyunlarından da bir o kadar artar” dedi.


Gülüç Belediyespor’un yaz futbol okulu Antrenör Taner Suruç nezaretinde Gülüç Halısahası’nda yapılacak.




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