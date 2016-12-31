Gülüç deresinde sel tehlikesi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Gülüç Deresi’nin ağzının kapatılması nedeniyle sular 2 metre yükseldi. Sel tehlikesi yaşayan balıkçılar demir çelik fabrikasının dolgu ile derenin ağzını kapattığını ve derede suların biriktiğini belirterek, sel korkusu yaşadıklarını söyledi.

Gülüç beldesinde ki Gülüç Deresi’nde sabah saatlerinden itibaren sular yaklaşık 2 metre kadar yükseldi. Gülüç’ten Erdemir ana sevkiyat kapısına geçişi sağlayan köprünün altında su seviyesi yükselerek, köprüye yaklaşık 1 metre kaldı. İddiaya göre Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Gülüç Deresi’nin ağzına dolgu malzemesi dökerek kapanmasına yol açtı. Yapılan uyarılar üzerine fabrika yönetimi derenin ağzını açmak için bir iş makinesi görevlendirdi.

Gülüç Deresi’nde balıkçı tekneleri bulunan Nazım Türkoğlu ile Ömer Günel ise büyük bir tehlike altında olduklarını söyledi. Gazetecilere açıklama yapan Türkoğlu “İki tane sandalımız derede battı. Gördüğünüz gibi dereden çıkış yok. Hep mağduruz. Kayıklarımız içeride kaldı ve barakalarımız yıkıldı. Bu hep Erdemir’in işi. Arkadaşımız dereden çıkıp kayığını kurtarmak istedi ama dışarı çıkamadı, geri geliyor. Burada aşırı bir yağış olsa her taraf mahvolur. Belediye başkanımız ilgileniyor ama onunda elinden bir şey gelmiyor. Belediye başkanımız bunlara 10 defa söyledi, burayı açın diye ama başkanımızı da dinlemiyorlar. Eskiden açıktı burası, şimdi devamlı kapanıyor. Derenin suları hep geri geliyor” dedi. Balıkçılık yapan Ömer Günal’da Erdemir’in dere ağzına döktüğü pisliklerle derenin ağzının kapandığını ifade etti. Günal gazetecilere yaptığı açıklamada “Erdemir dolgu yaptıkça, dalgalar malzemeyi derenin ağzına atıyor ve ağzı kapatıyor. Buraya bir menderek çıksa sorun kalmayacak” diye konuştu.

Gülüç Beldesi sakinleri Gülüç Deresi’nde suların yükselip taşması durumunda beldede 100’lerce evi su basmasından endişe ederken, yetkililerin önlem alması isteniyor.