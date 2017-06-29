Gülüç Festivalinde Resul Dindar sahne alacak

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kültür Sanat ve Turizm Festivali 12 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Festival kapsamında geleneksel sünnet şöleni organize edilirken Resul Dindar, Neray, Orkestra Şinanay ve Gamsız band festivalde sahne alacak.

Kültür Sanat ve Turizm Festivalini geleneksel hale getirmek istediklerini dile getiren Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, dolu dolu bir gün geçireceklerini söyledi. Demirtaş konuşmasında, “ Üçüncüsünü düzenlediğimiz Kültür Sanat ve Turizm Festivalinde Gülüç halkının isteklerini karşılamaya çalıştık. Geleneksel hale gelen toplu sünnet törenimiz ile başlayacak olan festival çeşitli sanatçıların sahne almasıyla devam edecek. Gülüç halkının mutluluğu bizler için önemli. Belediyemizin yaptığı yol, su, park, sahil çalışmalarının yanı sıra bu tarz sosyal etkinlere de ağırlık vermeye çalışıyoruz. Yerel sanatçılarımızdan Neray, Orkestra Şinanay, ve Gamsız band Gülüç halkını eğlendirecek. Yine Gülüç halkının isteği üzerine Resul Dindar burada kulakların pasını silecek. Ben tüm halkımızı Festivalimize davet ediyorum” dedi.