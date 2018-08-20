Gülüç Gençlik Festivali’nde Aleyna Tilki sahne alacak

Gülüç Belediyesi tarafından 30 Ağustos 2018 Perşembe günü Gençlik Festivali düzenlenecek. Festival’de Aleyna Tilki, Tansel Karaduman ve Karadenizli komedyen Tahsin Taşkın sahneye çıkacak. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılışı öncesinde gençleri eğlendirmek için görkemli bir festival hazırladıklarını belirterek, festivale Ereğli, Alaplı, Zonguldak ve çevresinde yaşayan tüm halkı davet ettiklerini söyledi. Demirtaş açıklamasında “Gülüç Belediyesi olarak bölgemizin en görkemli festivaline imza atıyoruz. Gülüç Belediyesi olarak 30 Ağustos 2018 Perşembe günü beldemizde Gençlik Festivali düzenliyoruz. 2014 yılında göreve geldiğimizden bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz festivallerimiz ile halkımızın eğlenmesi ve stres atmasını sağlamanın yanı sıra beldemizin de tanıtımını sağlamaya çalıştık. Bu yıl festival konseptimizi daha da genişleterek Türkiye’nin en popüler sanatçılarını beldemize getirmeye karar verdik. Son yıllarda gençlerin sevgilisi haline gelen Aleyna Tilki Gülüç Belediyesi’nin davetini kırmayarak 30 Ağustos 2018 Perşembe günü beldemizde büyük bir konser vermeye gelecek. Aynı akşam popüler sanatçılarımızdan Tansel Karaduman’da Gençlik Festivali’mizde sahne alacak. Gülüç Gençlik Fetivali’nde Karadenizli komedyen Tahsin Taşkın’da sahne alacak olup, konsere gelenleri şovları ile eğlendirecek. Gülüç Belediyesi olarak düzenleyeceğimiz Gençlik Festivali organizasyonu ile öncelikle ülkemizde son zamanlarda zor bir süreçten geçerken halkımızı yaşanan stresten bir nebzede olsun uzaklaştırabilmek ve Eylül ayında başlayacak olan 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde gençlerimizi eğlendirmeyi hedefledik. Gülüç Gençlik Festivali ile aynı zamanda Batı Karadeniz Bölgesi’nin parlayan yıldızı haline gelen Gülüç’ü tüm Türkiye’ye tanıtmayı amaçladık. Aynı gün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutlayacağımız ve Gülüç Belediyesi Düğün Salonu yanındaki alanda saat 20.00’de başlayacak olan Gençlik Festivalimize başta Gülüç, Ereğli, Alaplı ve Zonguldak olmak üzere tüm çevre illerde ki halkımızı davet ediyorum. Gülüç Belediyesi olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada bölgemizde dev organizasyonlar gerçekleştirerek ilklere imza atmayı sürdüreceğiz” dedi.