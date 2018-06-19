Gülüç halkı memba kalitesinde suya kavuştu

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Devlet Su İşleri (DSİ) ile yaptıkları ortak çalışma ile Gülüç Beldesi’ne memba kalitesinde su getirdiklerini açıkladı. Gülüç halkının artık musluklardan rahatlıkla su içebileceğini müjdeleyen Demirtaş, kendisi de musluktan doldurulan suyu içti. Demirtaş gazetecilere yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi;

“Yaklaşık 15 gün önce Kızılcapınar Barajı’ndan gelen memba kalitesindeki suyu Gülüç’e kavuşturduk. Gülüç’te 30 senedir Erdemir’in suyunu kullanıyorduk. Kendilerine buradan Gülüç halkım adına çok teşekkür ediyorum. Gülüç halkını hiçbir zaman susuz bırakmadılar ve bizleri ihmal etmediler. Bu suyun Gülüç’e getirilmesi sırasında bazı sıkıntılar yaşadık. Uzun mesafeden geldiği için çalışmalar biraz uzun sürdü. Bu projeyi biz DSİ ile birlikte yaptık. Ben Gülüç halkına artık damacana suyu almamalarını istiyorum. Çünkü bu su memba kalitesinde. Gülüç’teki su depoları 30 senelikti. DSİ ile birlikte bin 500’lük bir tane Örencik mahallemize, Atalay mevkiine bir tane bin tonluk ve bir tanede bin tonluk Dağlar Köyü mevkiine sıfırdan dört dörtlük yapılmış vaziyette. Bir tanede elektrik kesintileri olduğunda etkilenmeyecek terfi istasyonumuz var. Ayrıca depolardan depolara ve depolardan mahallerimize gelen 4 bin metre uzunluğundaki su hatlarımızı da yeniledik. Su bizim için en önemli projelerimizdendi. Bunu da DSİ ile yaptığımız ortak proje ile hayata geçirdik. Şu anda 4 mahallemize de suyu verdik ve 4 mahallemizde aynı suyu içebiliyor. Hiçbir mahallemizde su sorunu yok.”

Göreve geldiğinde Çengel Mahallesi’nde ki 5 bloktan oluşan 14 katlılarda hidrofor sistemi kullanıldığı için aylık ortalama 5 bin TL elektrik gideri olduğunu belirten Demirtaş, buraya suyu direk bağlayarak vatandaşları bu maliyetten de kurtardıklarını söyledi. Demirtaş konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; “Göreve geldiğimizde 14 katlılar da su üst katlara hidrofor sistemi ile veriliyordu. Göreve geldikten bir yıl sonra buraya hidroforsuz direk su verebilmek için bir proje yaptık. 14 katlılarda ki 5 bloğun aylık elektrik sarfiyatı 5 bin TL idi. Vatandaşlarımıza ‘Bu parayı haybeye ödemeyin’ dedik ve suyu halkımıza hidroforsuz vererek paranın ceplerinde kalmasını sağladık.”

Kendi evinde ve belediyede ailesi ile birlikte musluklardan akan sudan içtiğini belirten Demirtaş, Gülüç halkının da gönül rahatlığı ile bu suyu içebileceğini vurguladı. Demirtaş konuşmasının sonunda musluktan doldurulan sudan içerek “Ben, eşim ve çoluk-çocuğumda içme suyu olarak bu suyu kullanıyoruz. Bu suyun tahlilleri yapıldı. Periyodik zamanlarda da tahlilleri yapılarak bu su Gülüç halkına veriliyor” diye konuştu.