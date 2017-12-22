Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 18:23

Gülüç-Kepez arasına yeni otobüs durakları konuldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyenin otobüs durağı sayısını artırdığı belirtildi.

Gülüç-Kepez arasına yeni otobüs durakları konuldu

22 Aralık 2017 18:23


İlçenin Gülüç ve Kepez yolunda otobüs durakları için cepler açan Karadeniz Ereğli Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü, yeni alınan durakların montajına başladı. Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine dâhil ettiği modern otobüs durakları ise vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Op. Dr. Hüseyin Uysal, "İlçemizdeki kaldırım düzenleme ve aydınlatma çalışmaları projesi kapsamında yaptığımız çalışmalar sürüyor. Belediyemizin yeni aldığı 18 adet yeni durağı, ilçemizin bazı mevkilerinde hayata geçirdik. Vatandaşlarımız tarafından da çok beğenilen bu durakların büyük çoğunluğunu ise Kepez-Gülüç hattında yeni açtığımız ceplere monte ediyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
6
°
C
Yağmurlu
  • Pazar
    Yağmurlu
    6°C
  • Pazartesi
    Sisli
    10°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç