Gülüç-Kepez arasına yeni otobüs durakları konuldu

İlçenin Gülüç ve Kepez yolunda otobüs durakları için cepler açan Karadeniz Ereğli Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü, yeni alınan durakların montajına başladı. Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine dâhil ettiği modern otobüs durakları ise vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Op. Dr. Hüseyin Uysal, "İlçemizdeki kaldırım düzenleme ve aydınlatma çalışmaları projesi kapsamında yaptığımız çalışmalar sürüyor. Belediyemizin yeni aldığı 18 adet yeni durağı, ilçemizin bazı mevkilerinde hayata geçirdik. Vatandaşlarımız tarafından da çok beğenilen bu durakların büyük çoğunluğunu ise Kepez-Gülüç hattında yeni açtığımız ceplere monte ediyoruz” diye konuştu.