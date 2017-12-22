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22 Aralık 2017 13:02

Gülüç renkleniyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gülüç Beldesi Belediyesi ve Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğiyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gülüç Beldesindeki elektrik trafoları boyanıyor.

Gülüç renkleniyor

22 Aralık 2017 13:02


Gülüç belediyesi ve Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğiyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmenler Sevinç Yıldız Tanan ile Arda Turan ve öğrenciler beldedeki trafolarda boyama ve resim çalışmaları yaptılar.


Gülüç Beldesinin çehresini değiştirmeye devam ettiklerini söyleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, verdikleri sözlerde durduklarını söyledi. Demirtaş konuşmasında, “Göreve geldiğimiz günden beri söz verdiğimiz gibi Gülüç beldesinin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Beldemizde bulunan elektrik trafoları görüntü kirliliği oluşturuyorlardı. Beldemizde yaptığımız imar ve onarım çalışmaları yanında beldemizin görselliği de bizim önemlidir. Bu kapsamda Beldemizde bulunan Güzel Sanatlar Lisesiyle işbirliği sosyal sorumluluk projesi kapsamında, beldemizde bulunan elektrik trafoları renk renk boyanarak güzel bir görüntüye kavuştular. Bizi izlemeye devam ediniz diyorum" dedi.




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