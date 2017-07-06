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06 Temmuz 2017 11:02

Gülüç sahili masal kahramanlıyla renklendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gülüç Beldesi sahil bandı masal kahramanlarıyla renklendi.

Gülüç sahili masal kahramanlıyla renklendi

06 Temmuz 2017 11:02


Gülüç Belediyesi tarafından yapımı devam eden sahil bandına masal kahramanı öncüleri karga ile tilki, Nasrettin Hoca ve zebra konuldu. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve belediye meclis üyeleri masal kahramanlarını yerinde incelediler. Gülüç sahilini en güzel şekilde halka sunacaklarını belirten Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, masal kahramanlarının sahil bandında yerini aldıklarını söyledi. Demirtaş konuşmasında, “’Bildiğiniz gibi yapımı devam eden ve bitme aşamasına gelen sahil bandımızda yer alacak masal kahramanlarının öncüleri olan, Karga ile Tilki, Nasrettin Hoca ve zebra sahilimizde yerlerini aldı. Rapunzel, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Ret Kit ve Daltonlar, Taş Devri, Sindirella ve Spiderman(Örümcek Adam) figürleride en kısa zamanda sahilimizde yerlerini alacaklar. Gülüç halkı bizim için değerli, en güzel şekilde Gülüç sahilini renklendireceğiz” dedi.


Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ayrıca sahilde ki ikinci etap çalışmalarına da kısa süre içerisinde başlayacaklarını ifade etti.




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