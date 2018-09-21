Gülüç Vesile Dikmen Orta Okulunda '' İlköğretim Haftası '' Kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Vesile Dikmen Orta Okulu'nda ilköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle Gülüç Vesile Dikmen Orta Okulu'nda düzenlenen törende İlköğretim Haftası kutlandı. Törene Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Okul Müdürü Ayşe Akar Elekoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş yaptığı konuşmada, öğretmenlerin ve öğrencilerin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı kutlayarak, kendilerine başarılar diledi.