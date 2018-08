Gülüç’e bayanların eli değdi

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, belediye bünyesinde bayanlara pozitif ayrımcılık göstererek sayılarının her geçen gün artmasını sağladı. Daha önce sadece büro hizmetlerinde görev alan bayanlara Demirtaş tarafından mali hizmetler, temizlik işleri, park ve bahçe, kültür ve sosyal hizmetler, imar ve şehircilik ve fen işleri gibi önemli birimlerde çalışmaya başladı.

Kadınların toplumdaki yerinin yanında iş hayatında da önemli yerleri olduğunu belirten Başkan Demirtaş, beldenin daha fazla gelişmesi ve kalkınması için bayanlara her alanda görev vermeye başladıklarını ifade etti. Demirtaş konuşmasında "Gülüç’ün gelişmesi, kalkınması, güzelleşmesi ve dönüşmesinde mutlaka hanımlar yer almalıdır. Bu noktada beldenin gelişimine katkı sağlayan hanım elinin de çok önemli olduğuna inanıyorum. Şu anda belediyemizde on beş hanım kardeşimiz, belediyenin çeşitli birimlerinde çalışmaktadır. Hizmet noktasında büyük katkıları olacağına inandığımız kadınlarımızın başarısı beldemizin başarısına yansıyacaktır. Sokakların temizliğinden, Park ve bahçe, kültür ve sosyal işleri ve mali hizmetlere kadar belediyenin hemen hemen her biriminde kadın eli değdiğini söyleyen Başkanımız Demirtaş, “Kadınlarımıza ne kadar önem verirsek geleceğimiz de o kadar güzel olur. Gülüç Belediyesi olarak kadınlarımıza verdiğimiz önemi Belediyemizde çalışan kadın sayısının gün geçtikçe artması, mali hizmetler ve temizlik işleri gibi önemli birimlerimizin kadınlara emanet ettiğimizden anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verdi.