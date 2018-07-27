Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 16:01

Gülüç’e bir çocuk parkı daha yapılıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi tarafından Bekyeri Mahallesi’ne bir çocuk parkı daha yapılıyor.

Gülüç’e bir çocuk parkı daha yapılıyor

27 Temmuz 2018 16:01


Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, beldenin en büyük mahallelerinden biri olan Bekyeri Mahallesi’ne çocuk parkı ve fitnes spor alanı yapmak için çalışma başlattı. Başkan Demirtaş, Bekyeri Mahallesi Sistem Yapı mevkiine çocuk parkı yapmak için çalışmalara başlandığını belirterek en kısa sürede çocuk parkını tamamlayıp hizmete açacaklarını söyledi. Demirtaş konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi; “Gülüç’te göreve geldiğimiz günden bu yana çocuk parkı ve kadınlarımızın spor yapabileceği alanların sayısını artırmak için büyük çaba gösterdik. İhtiyaç olan noktaları tespit edip halkımızın da talebi doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Beldemiz Bekyeri mahallesindeki Sistem Yapı yanında bulunan alana, Belediyemiz Fen işleri müdürlüğümüz tarafından park ve çocuk parkı yapımı çalışmaları hızla devam ediyor. Buradaki çalışmalar tamamlandığında, beldemiz içinde, çocuklarımızın rahatlıkla oynayabileceği çocuk parkı ve vatandaşlarımızın spor yapabilecekleri fitness spor aletlerinin bulunduğu yeni bir parka daha kavuşmuş olacak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç