Gülüç’e bir çocuk parkı daha yapılıyor

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, beldenin en büyük mahallelerinden biri olan Bekyeri Mahallesi’ne çocuk parkı ve fitnes spor alanı yapmak için çalışma başlattı. Başkan Demirtaş, Bekyeri Mahallesi Sistem Yapı mevkiine çocuk parkı yapmak için çalışmalara başlandığını belirterek en kısa sürede çocuk parkını tamamlayıp hizmete açacaklarını söyledi. Demirtaş konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi; “Gülüç’te göreve geldiğimiz günden bu yana çocuk parkı ve kadınlarımızın spor yapabileceği alanların sayısını artırmak için büyük çaba gösterdik. İhtiyaç olan noktaları tespit edip halkımızın da talebi doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Beldemiz Bekyeri mahallesindeki Sistem Yapı yanında bulunan alana, Belediyemiz Fen işleri müdürlüğümüz tarafından park ve çocuk parkı yapımı çalışmaları hızla devam ediyor. Buradaki çalışmalar tamamlandığında, beldemiz içinde, çocuklarımızın rahatlıkla oynayabileceği çocuk parkı ve vatandaşlarımızın spor yapabilecekleri fitness spor aletlerinin bulunduğu yeni bir parka daha kavuşmuş olacak” dedi.