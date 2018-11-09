Gülüçlü bayanlar Eskişehir gezisine çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi bayanlara yönelik kültür gezileri kapsamında Eskişehir turu düzenledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş her yıl bayanlara yönelik kültür gezileri kapsamında son bir ay içerisinde Eskişehir'e ikinci kez gezi düzenledi. Daha önce bayanlara yönelik 2 günlük Çanakkale, Bursa, İstanbul Camileri ve Konya, Şeb-i Arus turu düzenleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, kültür gezilerinin gelen talepler doğrultusunda devam ettiğini söyledi.

Kafile Başkanlığını Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın eşi Işıl Demirtaş'ın yaptığı gezi için Başkan Demirtaş, kafile başkanlığını eşi Işıl Demirtaş'ın yaptığı bayanları Eskişehir'e uğurladı. Göreve geldiği günden bu yana bayanlardan gelen talepleri yerine getirmek için ellerindeki imkanlar doğrultusunda etkinlikler düzenlediklerini anlatan Demirtaş “Belediye olarak beldemizde imar ve güzelleştirme çalışmaları yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem vermekteyiz. Belediye başkanlığımızın düzenlemiş olduğu Kültür gezilerine aralıksız devam ediyoruz. Gülüçteki bayanlarımızdan gelen talepler doğrultusunda İstanbul, Bursa, Çanakkale, Konya ve şimdide Eskişehir. Bu gezilerle amacımız insanlarımızın ülkemizde bulunan dini, kültürel, tarihi ve doğal yerleri ziyaret edip görmeleri ve bilgi sahibi olmaları. Ülkemizin değişik yörelerine yönelik olan, bu kültür gezilerimiz devam edecektir” ifadelerine yer verdi.