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28 Aralık 2016 16:18

Gülüçlü bayanlardan Başkan Demirtaş’a teşekkür ziyareti

Gülüçlü bayanlardan Başkan Demirtaş’a teşekkür ziyareti

28 Aralık 2016 16:18

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde belediye ve Kdz. Ereğli Halk Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği kurslara katılan bayanlar Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş’ın destekleri ile Gülüç Beldesi’nde açılan kurslara bayanların ilgisi her geçen gün artıyor. Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Gülüç Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği kurslara katılan bayanlar kurs hocası Fikriye Öztürk ile beraber Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M.Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Kursiyerler Gülüç’te kurs düzenlenmesinde büyük çaba sarf eden Başkan Gökhan Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş’a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.
Bayanlara her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirten Demirtaş ise konuşmasında “Bizler göreve gelmeden önce beldemizde yaşayan bayanlarımıza önem vereceğimizi ve kendileri için projeler üreteceğimizi söylemiştik. 3 yıllık görev süremiz boyunca bayanlarımız için şehir dışına tarihi yerlere geziler düzenledik, sosyal programlar düzenleyerek onları eğlendirdik. Eşim zaten hep sizlerin arasında, sizlerle beraber oluyor. Her türlü sıkıntınızda sizlerin yanınızdayız. Halk Eğitim Müdürlüğü’müz ile birlikte bu kursları da sizler için düzenliyoruz. Bundan sonrada talep geldiği sürece bu kursları düzenlemeye devam edeceğiz. İyi gününüzde de kötü gününüzde biz sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş ziyarete gelen bayanlarla bir süre sohbet etti.



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