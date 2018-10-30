Gülüçlü kadınlar Cumhuriyet konseriyle coştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik konser düzenledi.

Gülüç Belediyesi Cumhuriyetin 95. Yıl dönümünde kadınlara yönelik Cumhuriyet konseri düzenledi. Konsere Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş eşi Işıl Demirtaş, mahalle muhtarları ve Gülüçlü kadınlar katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, kadınlardan yerel seçim için destek istedi. Demirtaş konuşmasında, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün bize hükmeden bize tutsak etmeye çalışan kuvvetlere bütün dünyanın gözü önünde meydan okuduğumuz günün yıl dönümüdür. Cumhuriyetimize şimdi olduğu gibi her zaman sahip çıkalım. Cumhuriyetimizin kurulmasında büyük emeği olan siz değerli kadınlarımız için konser düzenledik. Türk toplumunda kadınların yeri her zaman önemlidir. Bu düşünceyle göreve geldiğimiz andan itibaren, kadınlarımıza yönelik, geziler ve etkinlikler düzenledik. Önümüzde ki süreçte yerel seçim var. Bu seçimde desteklerinizi bekliyorum. Gülüç için yapacak daha çok projelerimiz var. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmalarla örnek gösterilen bir belde olduk. Şimdi daha güçlü yaşanabilir bir Gülüç için yeniden oylarınıza talibim. Sizlerin destekleriyle Gülüç'ü getirdiğimiz bu güzel noktadan daha yukarılara taşımak için el ele verelim.” İfadelerine yer verdi.

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