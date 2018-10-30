Gülüç'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne bağlı Gülüç Beldesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Gülüç Vesile Dikmen İlköğretim Okulu, okul bahçesinde Cumhuriyet'in 95. Yılını düzenledikleri törenle kutladı. Törene Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, mahalle muhtarları, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın konuşmasıyla başladı. Demirtaş konuşmasında, “Sevgili öğrenciler, gözlerinizde ki sevinci, ışığı görmek bizleri mutlu ediyor, hele ki böyle anlamlı bir günde, Cumhuriyetimizin 95. Yılında sizleri sevinç içerisinde görmek, Atatürk'ümüzün emanetine sahip çıktığımızın bir göstergesi. 95 yıl önceki inanç ve bağlılıkla, hep birlikte kutlu bir bayram coşkusunu paylaşıyoruz. Bugün; bize hükmeden, bizi tutsak etmeye çalışan kuvvetlere bütün dünyanın gözü önünde meydan okuduğumuz günün yıldönümüdür. Sevgili öğrenciler, ulusumuzun geleceğinin sizlerin elinde olacağını bilen Atatürk, “Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz.” demişti. Öyleyse sizler Atatürk önderliğinde yetişen ve bugünlere kavuşan mutlu bir ulusun çocuklarısınız. Cumhuriyetimize şimdi olduğu gibi her zaman sahip çıkın” ifadelerine yer verdi.

Demirtaş konuşmasının ardından çeşitli branşlarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi.

Öğrencilerin okuduğu Cumhuriyet Bayramı şiirleri ile tören sona erdi.