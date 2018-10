Gülüç'te her mahalleye dinlenme bahçesi ve çocuk parkı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından her mahalleye dinlenme bahçesi ve çocuk parkları yapıldı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, seçim öncesi verdiği sözlerin tamamını yerine getirerek her mahalleye aileler ve çocuklar için dinlenme bahçeleri ile çocuk parkları yapıyor.

Gülüç halkının her türlü hizmetin en iyisine layık olduğunun altını çizen Başkan Demirtaş, her mahalleye eşit hizmet sunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Demirtaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Gülüç'ümüz ve değerli hemşerilerimiz her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyor. Bizler göreve geldiğimiz günden beri halkımızın hizmetinde olacağımızın sözünü vermiştik ve bu sözümüzü tutmak için belediyemizin tüm birimleri ile bu uğurda çalışmaya devam ediyoruz. Daha güzel ve yaşanabilir bir Gülüç için halkımıza sözümüz vardı. Göreve geldiğimizden beri çalışmayı hiç eksik etmedik. Gece gündüz elimizden gelen gayreti gösterdik. Bize duyulan teveccühe layık olmaya çalıştık. Esasında seçim için çalışmıyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Aday olduğumuz zaman projelerimizle var olacağımızı söyledik. Ben o projelerin ne kadarını yapabiliyorum? Ne kadarını gerçekleştirebiliyorum? Buna bakıyorum. Gayretle bunun için çalışıyoruz.

Her mahalleye eşit hizmet getireceğimizi söylemiştik. Bugün bu sözümüzü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana söz verdiğimiz projelerin en büyüğü olan Sahil Bandını bitirmenin gururunu yaşıyoruz. Sahil Bandımız bugün yaşam alanlarıyla, masal kahramanlarıyla, yürüme alanlarıyla, dinlenme alanlarıyla ve çocuk parkıyla siz değerli halkımızın hizmetine sunulmuştur. Söz verdiğimiz diğer projelerden bir tanesi de, her mahalleye bordür taşı döşenmesi idi. Belediyemiz tarafından bugüne kadar yaklaşık kırk bin metrekare bordür taşının ihalesi yapılarak, tüm mahallerimize eşit şekilde döşenerek, mahallelerimizin sokakları pırıl pırıl, tertemiz bir görünüme kavuşarak çamurdan kurtarıldı. Söz verdiğimiz projelerimizin bir tanesi de, beldemizdeki su sorunuydu. Otuz yıllık mevcut su depolarımızın eskimiş olması, su hatlarının elek gibi olması, 14 katlara ve beldemizdeki yüksek yerlere su çıkmaması bizi yeni arayışlara yöneltti. Biri 1500, diğerleri 1000 ve 300 tonluk olmak üzere üç adet yeni su deposu yapılarak hizmete sokuldu. Daha önce on bin kilometre olan su isale hatları değiştirilerek, yeni 5 bin kilometre su isale hattı ilave edilerek 15 bin kilometreye çıkarıldı. Yapılan bu çalışmalarımızın sonucu beldemizin su sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşarak, beldemizin temiz ve sağlıklı bir içme suyuna kavuşması, 14 katlara ve yüksek yerlere suyun çıkması sağlandı.

Projelerimizin bir diğeri de her mahalleye vatandaşlarımız için yaşam alanları, dinlenme parkları ve çocuk parklarıydı. Görev geldiğimizde hiçbir mahallemizde bunlar mevcut değildi. Bugün geldiğimiz noktada, her mahallemizde oluşturduğumuz yaşam alanlarını, dinlenme parklarını ve çocuk parklarını vatandaşlarımızın hizmetime sunarak, bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Bunların yanı sıra beldemizde yol genişletme ve yeni yol açma çalışmalarımız, istinat duvarları çalışmalarımız, çevre ve güzergah güzelleştirme çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.. Ayrıca beldemizin ana arterlerinin asfalt ihalesi yapılarak, önümüzdeki günlerde ana yollarımızda asfaltlama işlemlerine başlanacak. Bugün beş yıl önce göreve geldiğimizde verdiğimiz tüm projelerimizi gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.''

Başkan Demirtaş verilen hizmetlerden Gülüç halkınında çok memnun olmasının kendisi için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.