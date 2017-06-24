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24 Haziran 2017 16:15

Gülüç’te mezarlıklarda Kur’an-ı Kerim okutuldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından Gülüç Mezarlığı’nda Arefe Günü nedeniyle Kur’an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı.

Gülüç’te mezarlıklarda Kur’an-ı Kerim okutuldu

24 Haziran 2017 16:15


Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş tarafından her dini bayram öncesi olduğu gibi bu yol ki Ramazan Bayramı öncesi Gülüç Mezarlığı’nda program düzenledi. Demirtaş eşi Işıl Demirtaş, annesi Safinaz Demirtaş ve çocukları ile birlikte geldiği mezarlıkta önce merhum babası Necmi Demirtaş’ın ardından da diğer yakınlarının kabrini ziyaret edip dua etti.


Mezarlık girişinde ziyarete gelen vatandaşlara Gülüç Belediyesi tarafından belediyenin logosunu taşıyan 5 litrelik içi su dolu petler dağıtıldı. Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini tamamlamalarının ardından ise Gülüç Beldesi’nde ki 3 camii de görev yapan imam hatip ve müezzinler tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı.


Yapılan duanın ardından konuşan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Ramazan Bayramı’nın ülkemizde ve tüm İslam Coğrafyasında akan kanın durması ve ülkemizde birlik ve beraberliğin her zamankinden daha fazla artmasına vesile olmasını temenni etti. Vatandaşların Ramazan ayı boyunca tuttuğu oruçları, kıldığı namaz ve diğer ibadetlerin kabul olmasını dileyen Demirtaş, tüm Gülüç halkının Ramazan Bayramı’nı da kutladı. Demirtaş ayrıca gece gündüz söz verdikleri gibi daha yaşanabilir bir Gülüç için çalıştıklarını belirterek, yoğun çalışmalar sırasında halka verdikleri geçici rahatsızlıktan ötürü vatandaşlardan özür diledi.


Programda vatandaşlara gül suyu ve paket içerisinde şeker ikram edilirken, programa katılan vatandaşlar sıraya girip Başkan Demirtaş ile bayramlaştılar.




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