Gülüç’te Resul Dindar hayranlarını coşturdu

Gülüç Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali dün akşam konserlerle gerçekleştirildi. Gündüz yapılan sünnet eğlencesi ile başlayan festival akşam ise yerel Orkestra Şinanay konseri ile devam etti. Etkinlikte Grup Gamsız Band konserinin ardından yerel sanatçılardan Neray sahne aldı. Hayranlarını şarkılar ve yerel oyun havaları ile coşturan Neray’a konser sonunda Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Çevik tarafından teşekkür plaketi ve hediyeler verildi. Festivalin finalinde sahne alan Karadenizli sanatçı Resul Dindar söylediği duygusal parçalarla hayranlarını unutulmaz bir gece yaşattı. Zaman zaman söylediği hareketli parçalarla hayranlarını coşturan Dindar, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Konser sonunda Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş tarafından Resul Dindar’a teşekkür plaketi ve çeşitli hediyeler verildi. Başkan Demirtaş sahnede yaptığı konuşmada Gülüç halkına en iyi hizmeti sunmak için göreve geldikleri günden bu yana ekibiyle birlikte çalıştıklarını belirterek, Gülüç’ü daha yaşanabilir bir belde haline getireceklerini söyledi. Başkan Demirtaş, belde halkına sadece yol, su, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerini değil bunun yanında kültürel ve sosyal etkinlikleri de sunduklarını ifade etti.

Festivale Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Sertan Ocakçı, Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.