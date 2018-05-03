Gülüç’te üst geçidin yapımı tamamlandı

Gülüç Beldesi sahil bandı üzerinde Türk Metal Sendikası’nın destekleriyle Gülüç Belediyesi tarafından yapılan Türk Metal Sendikası Üst Geçidi ve Türk Metal Sendikası Akaryakıt İstasyonu’nun yapımı tamamlandı. Gülüç Belediyesi’nden yapılan açıklamada 4 Mayıs 2018 tarihinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek olan üst geçit ve akaryakıt istasyonunun açılışı Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ve Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş tarafından yapılacak.

Gülüç Belediyesi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gülüç Sahil Bandı üzerinde yapılan ’Türk Metal Sendikası Üst Geçidi’’ ve Türk Metal Sendikası Opet Akaryakıt İstasyonu 4 Mayıs Cuma Günü Saat 10.30’ De Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ve Belediye Başkanımız Gökhan Demirtaş’ ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete açılacaktır. Tüm halkımıza duyurulur.”