Gülüç’te üst geçit ve akaryakıt istasyonu hizmete açıldı

Gülüç Belediyesi tarafından Türk Metal Sendikası’nın destekleri ile yapılan üst geçit ve Türk Metal Sendikası’na ait yakıt istasyonu’nun açılışı için tören düzenlendi. Törene Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Genel Başkan Yardımcısı Yusuz ziya Odabaş, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Erdemir işçileri ve Gülüç halkı katıldı. Akaryakıt istasyonunun açılışının ardından üst geçit içinde ikinci bir tören düzenlendi. Buradaki açılış öncesi konuşan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Gökhan Demşrtaş’ın Gülüç’te güzel işlere imza attığını belirterek kendisine her zaman destek olacaklarını söyledi. Kavlak konuşmasında “Sevgili Başkanım sağolsun, bizi burada hiç yalnız bırakmadı. Sendikaların görevi sadece toplu sözleşme imzalamak değildir. Bulundukları bölgeye bir değer katmaktır. Gökhan Başkanımız burada güzel işler yapıyor. Bu tür güzel işler teşvik gördükçe, prim yaptığını gördükçe ben de kendisini teşvik etmek istedim. Her geldiğimizde kendisi bir takım projeleri bize anlattığından dolayı bizde bu projelere katkı koyalım istedim. Böyle bir eseri hem bölgemize hemde sendikamıza kazandırdığından dolayı kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten fazla konuşmaya gerek yok, görüyorsunuz. Yani bir Avrupa şehri gibi vallahi. Şimdi yanlış anlamayın beni lütfen; iş icabı yurt dışına çıkıyoruz. Samimiyetimle söylüyorum; şu kenar bak göreceksiniz 1-1,5 sene sonra Allah’ın izniyle Paris gibi olacak. Yani o havayı vermiş bir kere buraya bakın, ne kadar değiştirmiş. Kendisine sizler adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisinin bizden bu tür projelerle ilgili ne talebi olursa sizin adınıza da ben söz veriyorum” dedi.

Gülüç’e yapılan hizmetlere desteklerinden dolayı Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’a teşekkür ederken, hizmetlerin gelmesini engellemeye çalışan kötü niyetli kişilerin asla emellerine ulaşamayacaklarını vurguladı. Başkan Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Türk Metal Sendikası’nın destekleriyle yapmış olduğumuz üst geçidimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Görevimizin 4. Senesini tamamladık. Biz Gülüç halkımıza seçimde ne söz verdiysek yerine getirdik. Sizlere hizmet etmekten dolayı son derece onurlu ve gururluyuz. Sendikamız burada bize bölgemizin en modern üst geçidini kazandırdı. Bu nedenle başta Genel Başkanımız Sayın Pevrul Kavlak olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. 5-10 dakika öncede petrol istasyonumuzun açılışını yaptık. Bu istasyon için ‘Açamaz, kanunsuz, yasal olmadığı’nı söylediler. Kötü emellerine kimse ulaşamadı. Genel Başkanımız Sayın Pevrul Kavlak ile konuşmamızda da söylemiştim; Biz kanunsuz, yasal olmayan hiçbir işte yokuz. Biz Allah’ın izniyle çıktığımız yolda ilkeli ve dürüst hareket edeceğiz. Gülüç halkına da adam gibi hizmet edeceğiz. Bu uğurda her gittiğimde projelerimize desteğini hiç esirgemeyen Sayın Genel Başkanıma tüm emekçi kardeşlerimizin huzurunda Gülüç halkım adına kendilerine teşekkür ediyorum. ‘Ben Gülüç halkına yapılacak her hizmette taşın altına elimi koymaya hazırım’ demişti kendileri. Biz dün emekçi kardeşlerimizle omu omuza yürüdük, bu günde yürüyeceğiz, yarında yürüyeceğiz. Biz emekçi kardeşlerimizle omu omuza yürüyeceğimize, birlik ve beraberlik, abi-kardeşlik içerisinde yürüyeceğimize, kimsenin kötü emellerine ulaşmasına fırsat vermeden Kdz. Ereğli’de dim dik çalışıp hizmet edeceğiz. ‘Yapamaz, edemez’ dediler. Buyrun; biz bu gün akaryakıt istasyonumuzu da açtık, üst geçidimizi de açtık. Bundan ötesi can sağlığı. Gülüç halkına hizmet etmekten dolayı son derece onurlu ve gururluyum. Bu gün burada bizlerle bu mutlu günü paylaşmasında dolayı Türk Metal Sendikası Genel Başkanımız Sayın Pevrul Kavlak, Türk Metal Sendikası ailesi ve emekçi kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından açılışta dua yapıldı ve kurban kesildi. Üst Geçidin açılışı Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci tarafından yapıldı. Kavlak ve beraberindekiler üst geçidi gezerken, günün anısına öz çekim yaptı.