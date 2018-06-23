Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 15:37

Gümeli Beldesi’nde mahallelinin yol tepkisi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi’ne bağlı Gümeli Beldesi’nde vatandaşlar yol istiyor.

Gümeli Beldesi’nde mahallelinin yol tepkisi

23 Haziran 2018 15:37


Gümeli Beldesi, Doğandere Mahallesi sakinleri yolların bozukluğundan ve tozdan şikâyet ediyor. Araçların tozu dumana kattığını ifade eden vatandaşlar Gümeli Belediyesi ve yetkililerden yolların asfaltlanmasını istiyor.


Mahalle sakinleri yaptıkları açıklamada, “Yollarımız toprak yol, bozuk. Araçlar geçerken tozu dumana katıyor, evlerimizin camlarını dahi açamıyoruz. Belediye Başkanımız yolun yapılması için bize söz vermişti ama hala yapılmadı. Biz bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Belde’nin birçok yerinin yolları yapıldı ama merkez de kalan bu mahallenin yolu yapılmadı. Asfalt yol için nereye başvurmamız gerekiyor ise başvuracağız. Yeter ki yolumuz yapılsın. Yetkililer sesimizi duysun” ifadelerine yer verdiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
24
°
C
  • Pazar
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç