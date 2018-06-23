Gümeli Beldesi’nde mahallelinin yol tepkisi

Gümeli Beldesi, Doğandere Mahallesi sakinleri yolların bozukluğundan ve tozdan şikâyet ediyor. Araçların tozu dumana kattığını ifade eden vatandaşlar Gümeli Belediyesi ve yetkililerden yolların asfaltlanmasını istiyor.

Mahalle sakinleri yaptıkları açıklamada, “Yollarımız toprak yol, bozuk. Araçlar geçerken tozu dumana katıyor, evlerimizin camlarını dahi açamıyoruz. Belediye Başkanımız yolun yapılması için bize söz vermişti ama hala yapılmadı. Biz bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Belde’nin birçok yerinin yolları yapıldı ama merkez de kalan bu mahallenin yolu yapılmadı. Asfalt yol için nereye başvurmamız gerekiyor ise başvuracağız. Yeter ki yolumuz yapılsın. Yetkililer sesimizi duysun” ifadelerine yer verdiler.