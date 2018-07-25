Gümeli Tabiat Orman Parkı çöplüğe döndü

Zonguldak Alaplı Gümeli Beldesinde bulunan dünyanın sayılı tabiat harikası sayılan ve 4 bin 112 yaşındaki porsuk ağacının çevresinde birçok yaşlı ağaç için hafta sonu tatilini hem serinlemek hem de piknik yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, ziyaretçilerin geride bıraktıkları çöpleri gelişi güzel atmaları alanı çöplüğe çeviriyor. Doğal güzelliği görmeye gelen duyarlı vatandaşlar ise gördükleri manzaraya inanamadılar. Yığılan çöpleri gören vatandaşlar, "Çok güzel bir yer. Böyle bir güzel ortamda çirkin kokular ve görüntülerle karşılaşmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. özellikle Gümeli Belediyesinin, Bölüklü yaylasına oturacak alanları koymasını ve tuvalet sıkıntısı giderilmesini istiyoruz.Yetkililerin buna biran önce çare bulmasını diliyoruz. Karşılaştığımız manzara gerçekten içler acısı bir durum " diye konuştu.

Bölüklü Yaylası`na yakışmayan görüntüler

Alaplı Gümeli Bölüklü yaylasına piknik amaçlı gelen vatandaşların bıraktıkları ve gelen yerli ve ilçe dışından gelen vatandaşlar tarafından dökülen çöplerin özellikle piknik alanlarında oluşturduğu çöp kutularının ve kovalarının olmaması bölgedeki vatandaşları, özellikle çevreye duyarlı yabancıları tedirgin ediyor. geçtiğimiz günlerde Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde düzenlenen 8. Bölüklü Yayla ve Bal Festivali’in ardından ,dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olan 4114 yaşındaki porsuk ağaçların bulunduğu Gümeli tabiat alanı bölgesinde bulunan piknik alanları ve dere yataklarına biriken çöp yığınları Gümeli’ye yakışmayan türden. Gerekli önemlerin alınmadığı için tepki duyan vatandaşlar ise hem sağlıklarıyla oynandığından hem de çöp yığınlarının dere yataklarını tıkandığından şikayetçi oluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürü Sezgin, Bölüklü yayla bölgesi bizim sorumluluk alanında değil dedi. Sezgin “Gümeli tabiat alanı yeni ilan edildi. Plan ve projeler yeni bitti.Yönetim planı içerisinde çevre koruma çalışmalarını dahil ettik.Bu güne kadar dökülen çöpleri temizliyoruz ,bundan sonra Çöp dökenler hakkında yasal işlem başlatılacak” şeklinde konuştu.