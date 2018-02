Gümeli yolundaki heyelanlar korkutuyor

Gümeli beldesinde yağan yağmur nedeniyle Gümeli, Seç ve Tütek mahallelerine ulaşımı sağlayan yolda heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları yolu trafiğe kapattı. Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Beldede yağış olmasından dolayı dağdan kopan dev kayalar yolun trafiğe kapatıldığını söyledi. Saydam "Heyelan ile birlikte ağaçlar yolu kapattı. Heyelan nedeniyle yeni yoldan mahallelere ulaşım kapandı. Eski yoldan ulaşım sağlanmaktadır. Belediye olarak şu an havalar da yağışlı olduğu için yol açma şansımız yok. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yardım isteyeceğiz. Her hangi bir can kaybımız yok. Yolun bir an önce açılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.