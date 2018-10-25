Gümeli'ye İlk Kar Düştü

Zonguldak'ın yüksek kesimleri olan Bacaklı Yayla ve Gümeli Beldesi'nin tepelerine yılın ilk karı düştü.

Zonguldak'ın sahil ve alçak kesimlerinde yağmur yağışı etkili olurken, sıcaklığın düşmesi ile birlikte Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Bölüklü yaylasına yılın ilk karı yağdı. Gümeli Beldesi Bölüklü yaylasında Hayvancılık ile geçinen Gülefendi , İlk Kar'ın yağmasıyla şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi .Bölüklü Yaylasında Ekim ayı sonuna kadar yaşayan vatandaşları ise erken göç telaşı sararken, yağan kar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Gümeli iç kesimlerinde devam eden Kar yağışının bu geceden itibaren daha alçak kesimlerde de etkili olması bekleniyor.