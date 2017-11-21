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21 Kasım 2017 13:38

Gümeli’ye mevsimin ilk karı düştü

Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Fındıklı Mahalleleri beyaza büründü.

Gümeli’ye mevsimin ilk karı düştü

21 Kasım 2017 13:38

Bölgeye mevsimin ilk karı düştü.


Meteorolojinin kar uyarısı sonrasında Gümeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Alaplı ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Gümeli ve Kale, Fındıklı Mahalleleri’nde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Bir saat içinde mahalleler beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla sürdüğü öğrenildi.


Gümeli Beldesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Saydam, "Sabah itibarıyla başlayan kar yağışı zaman zaman etkili oluyor. Şu an Gümeli’de 3-5 santimetre olan kar kalınlığı yüksek kesimlerinde 10 santimetreye kadar çıkıyor. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum yok. İş makinelerimiz hazır bekletiyoruz" diye konuştu.




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