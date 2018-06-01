Gün batımını izlerken hayatından oluyordu

Zonguldak Alaplı ilçesine gelen iki kardeşi ile birlikte deniz kıyısında gün batımını izlemek için kenarında deniz manzarasını izlerken ayağı kayan Buse Y. (21), yaklaşık 20 metreden aşağıya yuvarlandı. Yaralanan Buse Y, denize düşmekten son anda kurtuldu. Kardeşi Mert Y. ise durumu itfaiye ekiplerine ve 112 ’ye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmayla Buse Y.’yi deniz kenarında bulunan kayalık yerden çıkardı.

İlk müdahalesi burada yapılan Buse Y.’ye ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın iftar vaktinde bir araç denize uçtuğu ihbarı aldıklarını söyleyen Taşkın, "Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğümüze Trafik kazası ihbarı aldık iftardan saatinde, o dakikalarda Belediye Personelinde iftarı vardı ve bütün ekip olarak oradaydı. hemen olay yerine intikal ettik ve geldik. Geldiğimizde ise burada bir vatandaşımız gün batımını seyrederken denize düştüğünü gördük. Yaralı olarak ambulansa teslim ettik. Hastaneye kaldırıldı. Şu an için hayati tehlikesi yok gibi görünüyor ama tedbir amaçlı hastaneye gönderdik" diye konuştu