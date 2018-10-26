Güner, “İnme riskini azaltmak için tütünden uzak durun”

Dr. Ertuğrul Güner 29 Ekim Dünya İnme Günü nedeniyle risk faktörlerini açıkladı.

Güner yapmış olduğu açıklamada, “Kan kalpten boynumuzun iki yanında yer alan iki büyük damar aracılığı ile beyine taşınır. İnme kalp krizi gibi oluşur. Kan akımı kesildiği zaman oksijen ve besleyici maddeler beyine ulaşamaz. Bu durum beyin dokusunda hasara yol açar ve inme olarak adlandırılır. Damarların iç duvarlarında depolanan yağ damarlarda daralmaya ve sertleşmeye yol açar. Bazen oluşan kan pıhtısı damarı tıkar, kan akımı kesilir ve hasar oluşur. Damarlarda yağ birikiminin kontrol edilebilen üç ana sebebi vardır. Tütün kullanımı, Sağlıksız beslenme, Yetersiz fiziksel aktivite. Damarlarda yağ birikimi çocukluk çağında dahi başlayabilir. Yaşlanma ile daha da kötüleşir. İnme oluşumunda en önemli risk faktörleri tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivitedir. Bu risk faktörleri yüksek kan şekeri (diyabet), yüksek kan basıncı (hipertansiyon), yüksek kan yağları (hiperlipidemi) gibi ciddi problemlere yol açar. Diğer risk faktörleri: Metabolik sendrom (bel çevresinde yağlanma, yüksek kan yağları, yüksek kan basıncı, yüksek kan şekerinin aynı anda bulunması; diyabet kalp krizi ve inme riski çok yüksektir.), kronik stres, düzensiz kalp ritmi, doğum kontrol hapları ve bazı hormon ilaçları kullanımı. İnmenin belirtileri genellikle ani gelişen yüz, kol, bacak veya sıklıkla vücudun bir yarısında kuvvet kaybı olur. Bunların dışında aynı bölgelerde uyuşma, bayılma, bilinç bulanıklığı, konuşmada veya konuşulanları anlamada güçlük, sebebi bilinmeyen şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, dengeyi sağlayamamak, bir gözde veya her iki gözde görme kaybı, bilincin tamamen kaybı görülebilir. İnme bulguları olayın beynin hangi bölgesini etkilediğine ve şiddetine bağlıdır. İnme bulguları olduğu zaman çok şiddetli olmasa dahi en kısa sürede hastaneye gidilmelidir. Çünkü inme ilerleyebilir. İnme Riskini Azaltmak İçin; Tütün ve alkol kullanımından uzak durun. Sigara dumanına maruz kalınmamalıdır. Günde en az 30 dakika fiziksel aktivite yapılmalıdır.(ev, bahçe işi, yürüyüş gibi) Diyette yağ, şeker ve tuz azaltılmalıdır. Dengeli Beslenme. Ayrıca doktorumuza danışarak kan basıncı, kan yağları, kan şekeri ve kilomuzu öğrenmeli, doktorumuzun önerilerine uymalıyız. Aile bireylerimizi de sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri konusunda teşvik etmeliyiz.” İfadelerine yer verdi.