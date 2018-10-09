Güner, " İnsan ruhsal ve bedensel varlığı ile bir bütündür"

Ertuğrul Güner, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle açıklama yaparak insanın ruhsal ve bedensel varlığı ile bir bütün olduğunu söyledi.

Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle yazılı açıklamada bulundu. Güner açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim günü, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından “Dünya Ruh Sağlığı Günü” olarak kabul edilmektedir. Öncelikli hedefi ruh sağlığı konusunda kamu bilinci oluşturmak, bu süreçte ruhsal bozukluklara karşı koruyu çalışmaların ve tedavi hizmetlerinin tanıtılmasını ön plana çıkarmak olan Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün bu yılki teması “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” olarak belirlenmiştir. Bu tema çerçevesinde, yeni neslin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık yaratma, uzun vadeli çalışmalarımızda ise gençlerin dayanıklılığını arttırma ve önlenebilir ruhsal hastalıkları önleme hedeflenmektedir. Gençlik dönemi; bireyin sosyal ve fiziksel değişiklikler yaşadığı, yetişkin rolüne hazırlandığı, kimlik bulma çabalarının arttığı bir dönem olmakla birlikte, önemli ruhsal hastalıkların ortaya çıkma riskini de barındıran bir süreçtir. Günümüzde gençler, daha önceki dönemlerden daha farklı ve hızlı değişimlerin olduğu bir dönemde yaşamakta, teknolojik gelişmelere yoğun olarak maruz kalmaktadır. Bu hızlı değişim ve gelişmeler, onların hayatında olumlu olduğu kadar, doğru olarak desteklenmediğinde olumsuz bir takım etkilere de sebep olabilmektedir. Gençlerin birçoğu teknolojinin sunduğu sanal ilişkilerle bağ kurmaya çalışırken, sosyal etkileşimin azlığı onları yalnız hissettirmekte, ruh sağlığını güçlendirecek ya da psikososyal destek alabilecekleri doğru kaynakları da bilememektedir. Bu nedenle onların doğru yönlendirilmeleri ve psikososyal yönden aradıkları destekleri nereden bulacakları konusunda bilgilendirilmeleri oldukça önemlidir. Gençler geleceğimizin teminatıdır ve geleceğimiz gençlerin sağlıklı, mutlu ve üretken olmalarına bağlıdır. Gençler ve ruh sağlığına dikkat çekmek üzere, Müdürlüğümüz koordinasyonunda, 10 Ekim 2018 tarihin saat 10:00'da eş zamanlı bir farkındalık çalışması yürütülecektir. Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Sübay tarafından Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Güneş Yalçın tarafından Gençlik Merkezi'nde verilecek "Psikolojik Dayanıklılık" konulu seminerlere tüm halkımız davetlidir".