Ertuğrul Güner, “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada, “İnsan sağlığının en önemli düşmanı sigaradır. Tütün kullanımının özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanser çeşitleri, solunum hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları gibi yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve hatta ölüme yol açtığı bilinen pek çok farklı hastalık için risk faktörü olduğu biliniyor” dedi.

Ertuğrul Güner “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” nedeniyle yazılı bir açıklamada bulundu.

İnsan sağlığının en önemli düşmanı sigara olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Güner, şunları söyledi;

“31 Mayıs tarihi, tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında toplum bilincinin artırılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Dünya Tütünsüz Günü” olarak ilan edilmiş olup tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün bu yıl 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü için belirlediği tema “Tütünün kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkisi” olarak açıklanmıştır. Tütün kullanımının özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanser çeşitleri, solunum hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları gibi yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve hatta ölüme yol açtığı bilinen pek çok farklı hastalık için risk faktörü olduğu bilinmektedir. Özellikle kalp hastalarının, ailesinde kalp rahatsızlığı öyküsü bulunanların ve damar sertliği saptanmış kişilerin sigara içilen ortamlardan uzak durması gerekiyor. Sigaranın kalp ve damar sağlığı açısından zararlarının başında damar sertliğinin ilerlemesine neden olması gelmektedir. Sigara kullanmanın bir diğer zararı; kanın akışkanlığını bozması ve pıhtılaşma eğilimini arttırmasıdır. Bunun sonucunda damarın tıkanma süreci hızlanmaktadır. Sigara ile koroner kalp hastalığı ilişkisi yalnızca sigara içenler açısından değildir. Sigara içilen ortamda bulunan ve sigara dumanından pasif olarak etkilenen kişilerde de koroner kalp hastalığı riski artmaktadır. Benzer şekilde az sayıda (günde birkaç tane) sigara içenlerde de koroner kalp hastalığı sigara içmeyenlere göre daha fazla görülmektedir. Koroner kalp hastalığından korunmak için, sigara içen kişilerin bu alışkanlıktan vazgeçmeleri gereklidir. Tütünle mücadelede birinci amacımız sigaranın zararları ve insan vücuduna etkileri konusunda halkı bilgilendirmek, okul çağındaki çocuk ve ergenlerin sigaraya hiç başlamamalarını sağlamaktır. İkinci amacımız ise sigarayı bırakmak isteyen nikotin bağımlılarına sigarayı bırakmalarında yardımcı olmaktır. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı Sigara Bıraktırma Hattı Alo 171 numaralı telefonu aradıkları takdirde, en yakın Sigarayı Bırakma Polikliniği’ne yönlendirileceklerdir. İlimizdeki beş hastanede Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi (Tel: 0 372 2514361), Atatürk Devlet Hastanesi (Tel: 0 372 2576700), Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Tel: 0 372 2612002), Kdz.Ereğli Devlet Hastanesi (0 372 3150515), Çaycuma Devlet Hastanesinde (Tel: 0 372 6158222) Sigarayı Bırakma Polikliniklerimiz bulunmakta ve hizmet vermektedirler. Sonuç olarak insan sağlığının en önemli düşmanı sigara ile mücadele etmek ve Dumansız Hava Sahası oluşturmak hepimizin görevi olmalıdır. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesi ile sağlıklı nesillerimizin geleceği için tüm halkımızın ’Dumansız Bir Hava Sahasında’ yaşamasını temenni ediyorum" dedi.