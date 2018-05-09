Gurbetçi galericiye kokain baskını

Edinilen bilgiye göre Almanya’da galericilik yaptığı öğrenilen 54 yaşındaki Telat A. isimli gurbetçi, bir süre önce tatil için memleketi Zonguldak’a geldi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler de Telat A.’nın, yurda kokain ve kapsül uyuşturucu getirdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı üzerine soruşturmayı derinleştirince Telat A.’nın Çaycuma ilçesine bağlı Karamusa köyündeki evine ulaştı. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan arama kararı üzerine gurbetçinin evinde yapılan aramada yaklaşık 110 gram kokain ile 2 adet kapsüllü uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kentte yüksek miktarda kokain ele geçirilen uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştiren jandarma ekipleri, Telat A.’yı gözaltına aldı. Jandarmada alınan ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen gurbetçi, Çaycuma Adliyesi’ne sevk edildi.