Gurbetçilerden, cami yapımı için bağış

Almanya’da yaşayan gurbetçi Saadettin Sezer, Alaplı’da Çağlayan Cami’nin inşaatına destek vermek amacıyla Almanya’daki gurbetçilerinden bağış toplandığını belirtti.

Bağışta bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ettiklerini belirten Sezer "Gurbette yaşayan bir Alaplılı olarak İlçemizde yapımı devam eden Çağlayan cami inşaatına bir nebzede olsa da destek vermek amacıyla Almanya’da yaşayan gurbetlilerimizden makbuz karşılığında bağış topladık. Sağ olsunlar kimin yanına gittiysek herkes Çağlayan cami için bağışta bulundu. Bağışlanan 17 bin TL civarındaki parayı Çağlayan Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şeref Türkoğlu’na teslim ederek cami inşaatını gezdik. Çok güzel bir cami oluyor. Allah bağışta bulunanlardan ve camini yapımına vesile olanlardan razı olsun" dedi.

Şeref Türkoğlu ise, Almanya’da yaşayan gurbetçilere teşekkür ettiği ifade ederek "İlçe merkezinde yapılan Çağlayan camisinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Almanya’da yaşayan gurbetçilerimizden Allah razı olsun" dedi.