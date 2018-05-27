Gurbetteki Zonguldaklılar iftarda buluştu

Açılış konuşmasıyla misafirlere seslenen başkan Mehmet Karakulak, Avrupa Zonguldaklılar Derneği camiası adına gittikçe her yıl daha da yoğun gerçekleşen iftar programının Ramazan ayının verdiği manevi kazançlardan hoşgörü, sevgi, sabır ve huzur ile gecenin açılışını yaptığını ifade etti. Karakulak, “Sizlere ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur içinde tüm inançlar arası dostluklar ve samimi muhabbet dolu bir akşam diliyorum” diyerek salondaki konukları selamladı ve teşrifleri için teşekkür etti.

Misafirler arasında bulunan SPD Milletvekili, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Zonguldak/ Castrop-Rauxel Kardeskent Derneği Başkanı Frank Schwabe iki ülkenin ebedî bir dostluğuna değinerek iki bölge arasında başlatılan ilişkilere önem verildiğini ve iki bölgedeki eğitim kurumları başta olmak üzere çeşitli alanlarda Zonguldaklılar Derneği ile omuz omuza beraber projeler başlatıldığını dile getirdi.

Gelsenkirchen Belediye Başkanı Martina Rudowitz ve Castrop Belediye Başkanı Rajko Kravanja ile Herten Belediye Başkanı Fred Toplak ortak görüşlerinde “Karaelmaslıların çoğunlukta ve yoğunlukta yaşadıkları bölgedeyiz artık uyum ve iç içeyiz” diye ifade ettiler. Davete bir çok Alman Türk siyasetçiler, eğitimciler, akademisyenler ve işadamları iştirak ederek duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Geceye katılan NRW Eyalet Milletvekili Sebastian Watermeier, Azerbaycan fahri Konsolosu Dr.Yuksel Dükan, Gelsenkirchen Belediye başkanı Martina Rudowitz, Zonguldak’ın kardeş kenti Castrop Rauxel‘in Belediye Başkanı Rajko Kravanja, Herten Belediye başkanı Fred Toplak, Gelsenkirchen Bölge Emniyet Müdürü Vekili Andreas Kovert, Gelsenkirchen Evangelik Kilisesi Baş Papazı Montanus, Bochum Cezaevi Sosyal Görevlisi Çağlayan Atış, Karabük-Yeniceliler Derneği Başkanı İbrahim Doğancı, program yapımcısı ve iş adamı Mümin Uluç, Avrupa Devrekliler Derneği Başkanı Şahin Tabakoğlu ve Yönetim Kurulu, Çaycumalılar Derneği Başkanı Şenol Alagöz ve Yönetim Kurulu, Kdz. Ereğli Bayat Derneği Başkanı Erhan Erdem ve Yönetim Kurulu, ZONHAV Yönetim Kurulu Başkanvekili Recep Kâhya ve Yönetim Kurulu üyeleri, Alman Türk Dostluk Derneği Başkanı Oya Erken-Biesler, Zonguldak Kayabaşı Derneği Başkanı Hasan Tıska ve Yönetim Kurulu, Hamm Uyum Meclisi Başkanı ve SPD partisi Başkan yardımcısı İsmail Erkul, Zukunft Bildungswerk kurucusu Turgay Tahtabaş. iş adamlarından Adnan Derviş, Eberhard Braun ve birçok tanınmış simalar dernek yönetimine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Sahnede Müzik hocası Mustafa Mecillioglu ve ekibinin Türk Tasavvuf Müziği sunumu ile Recklinghausen Ditib Kuba Camii’nin Küçük semazenler ekibinin semazen gösterisi ve akabinde Eğitimci Din Görevlisi Bünyamin Gedik’in okuduğu Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin Almanca izahından sonra ezan ile misafirler iftar sofrasına davet edildiler.