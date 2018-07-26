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26 Temmuz 2018 15:38

Hafta tatili uygulamasından memnuniyetlerini dile getirdiler

Zonguldak Kdz.

Hafta tatili uygulamasından memnuniyetlerini dile getirdiler

26 Temmuz 2018 15:38

Ereğli Berberler, Güzellik Salonları ve Kuaförler Odası Başkanı Murat Cebesoy ve Başkan Yardımcısı Okan Şimşek, İl Müdürü İsmail Maden’i makamında ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Kdz. Ereğli Berberler, Güzellik Salonları ve Kuaförler Odası Başkanı Murat Cebesoy, "Valimizin aldığı karar ile ilçemizde uygulanan erkek berberlerine pazar günü, güzellik salonları ve kuaförlere salı günü hafta tatili uygulaması ile tüm berber, güzellik salonu ve kuaför esnafının haftada bir gün tatil yapabiliyor. Başta Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu süreçte işlemlerin usulüne uygun yürütülmesi ve sonuçlanmasında çok yoğun emek sarf etmelerinden dolayı özellikle İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.


İl Müdürü İsmail Maden, Kdz. Ereğli Berberler Güzellik Salonları ve Kuaförler Odası yöneticilerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek göreve geldiği günden itibaren her zaman esnaf ve sanatkârların yanında olduklarını ifade etti. Maden, bundan sonra da esnaf ve sanatkârların yanında ve hizmetlerinde olacağını belirterek, berberlerin, güzellik salonları ve kuaförlerin memnuniyetlerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.




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