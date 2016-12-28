Halep için uzat elini, kampanyasına destek çağrısı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Beşir Derneği tarafından “Halep İçin Uzat Elini" kampanyası başlattı.

Beşir Derneği Alaplı temsilcisi Erhan Açar, gazetecilere yaptığı açıklamada Beşir Derneği ve Semerkand Vakfını desteği ile Suriye’de yaşanan insanlık dramı nedeniyle mağdur olan Halep halkının ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Alaplı halkını yardımda bulunmaya davet ettiklerini ifade eden Açar, Beşir Derneği, "Suriye’de insanlık dramının yaşandığı ilk günden beri aralıksız sürdürdüğümüz insani yardım faaliyetlerine Türkiye genelinde devam ediyor. Alaplı’da Beşir Derneği temsilciliği olarak Suriye’deki kardeşlerimiz için Semerkand Vakfını desteği ile yardım kampanyası başlattık. İlçemizde Un, Makarna ve su yardımlarını alıyoruz. Topladığımız bu yardımlar bir nebze olsun karınca misali bir umut olur, umut ışığı olur. İnşallah ümmeti Muhammed’in refahına vesile olur, bu yaşananlar son bulur. Beşir Derneği olarak her zaman hayra vesileyiz mazlumun yanınızdayız” diye konuştu.