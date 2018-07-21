Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Zonguldak semt pazarında sebze ve meyve fiyatları cep yaktı

Zonguldak’ta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan semt pazarında fiyatlar vatandaşın cebini yaktı. Tezgahlarda satışa sunulan ürünlerin pahalı olduğunu söyleyen vatandaşlar, fiyatların pahalı olmasından yakındı. Zonguldak halk pazarına giden vatandaşlar alış veriş yaptı. Bazı vatandaşlar fiyatların yüksek olmasını eleştirirken, bazıları da fiyatların uygun olduğunu söyledi. Halk pazarında yapılan araştırmalara göre fiyatlar şöyle sıralandı:

Patates 2.5 TL, domates 2.5TL, salatalık 2.5 TL, soğan 3TL, Biber 3 TL’den alıcı buldu.